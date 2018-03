RIVM: Stel geluidsnormen voor muziek

Voor mensen vanaf zestien jaar zou in clubs, discotheken, cafés en op scholen de geluidsnorm van maximaal 102 decibel gehanteerd moeten worden bij het laten klinken van versterkte muziek. Dat adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het rapport Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten.

Voor kinderen tot en met dertien jaar raadt het instituut gemiddeld 91 decibel aan en voor kinderen van veertien en vijftien 96 decibel. Alle normen gelden gemeten over een kwartier aan één stuk.

De geadviseerde maximale niveaus zijn niet gegarandeerd veilig en mensen moeten zelf maatregelen blijven nemen. De mate waarin mensen gevoelig zijn voor harde muziek verschilt namelijk te veel per persoon en een en ander hangt ook af van de duur van het geluid.

Vuurwerk, motorfietsen en bijvoorbeeld een straaljager op 300 meter hoogte of een timmerklas kunnen gemiddeld 95 tot 110 decibel opleveren.

In Nederland is er geen landelijke wet- of regelgeving die bezoekers van uitgaansgelegenheden beschermt tegen gehoorschade door muziek in uitgaansgelegenheden.