RIVM stapt uit tabakscommissie

Het RIVM stapt uit de commissie die internationaal adviseert over het meten van teer en nicotine in sigaretten en sigaren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt de invloed van de tabaksindustrie binnen de commissie te groot, waardoor er te weinig aandacht is voor het beschermen van de volksgezondheid.

Het RIVM wijst erop dat er ook andere manieren zijn om de schadelijke stoffen in tabak te meten. En nu dat kan, is deze stap het beste, zegt Annemiek van Bolhuis, directeur Volksgezondheid en Zorg van het RIVM. „Het is een optelsom. We hebben geprobeerd om als lid in de commissies de volksgezondheid te dienen, maar de dominantie van de industrie was daarvoor te groot.”

Het RIVM werd zes jaar geleden lid van de werkgroep tabak. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA zat in deze werkgroep, net als een achttal afgevaardigden van de tabaksindustrie.