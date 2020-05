RIVM: sneltesten zijn niet betrouwbaar

Sneltesten om binnen een half uur te ontdekken of je besmet bent (of was) met het coronavirus, zijn niet betrouwbaar en moeten daarom worden afgeraden. Ze geven te vaak een foute uitslag.

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), op basis van onderzoek naar testen van onafhankelijke medische microbiologische laboratoria, uitgevoerd door de Taskforce Serologie van de Landelijke Coördinatie Testcapaciteit. Dat is een samenwerking van het RIVM, ziekenhuizen en laboratoria.

Wereldwijd zijn er zeker 168 sneltesten in omloop, aldus het RIVM. In Nederland zijn 23 Covid-19-sneltesten bekend, zestien zijn er onderzocht.

„Uit de voorlopige conclusies blijkt dat geen van de onderzochte sneltesten voldoet aan de eisen voor individuele patiëntendiagnostiek”, zo is vastgesteld. De wereldgezondheidsorganisatie WHO raadde het gebruik van sneltesten vorige maand al af.