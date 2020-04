RIVM-peiling: steun coronamaatregelen blijft groot

De steun voor de overheidsmaatregelen die het coronavirus moeten beteugelen, blijft groot volgens een peiling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut Nivel. Ruim negen op de tien ondervraagden zeggen zich aan de richtlijnen te houden. Wel zegt 17 procent dat moeilijk te vinden.

De resultaten die woensdag verschenen, zijn gebaseerd op vragenlijsten die ruim 2700 mensen tussen 13 en 19 april online hebben ingevuld. Van deze mensen heeft 84 procent vertrouwen in de overheidsmaatregelen, 89 procent denkt dat die helpen om de verspreiding van het virus te beperken. Die laatste twee percentages zijn iets hoger dan in de week van 30 maart, toen een soortgelijke peiling werd gehouden.

Op de vraag of de meeste mensen in de directe omgeving zich houden aan de richtlijnen, antwoordt 83 procent bevestigend. Dat was in de eerdere peiling nog 86 procent. Ook vinkten net iets minder ondervraagden bij deze vraag „zeker wel” aan, de meest stellige antwoordmogelijkheid.

Het onderzoek geeft een ander beeld dan een vergelijkbare peiling van bureau Motivaction onder ruim duizend mensen. Het bureau signaleerde dinsdag een dalend draagvlak voor sociale onthouding. „Momenteel lukt het een kwart van de mensen niet goed om af te zien van niet-noodzakelijke afspraken buiten de deur en vindt twee op de tien dat je prima met vrienden kunt afspreken als je niet verkouden bent”, vatte Motivaction de resultaten samen.

Een mogelijke verklaring voor het verschil is dat de peiling van Motivaction iets later werd gehouden dan die van het RIVM, op 22 april. Ook is de vraagstelling anders.

Het RIVM herhaalt de enquête de komende weken nog twee keer.