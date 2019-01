RIVM onderzoekt vuilstortplaats Sint-Maarten

Onderzoekers van gezondheidsinstituut RIVM vertrekken maandag naar Sint-Maarten om metingen te doen rond een vuilstortplaats in Philipsburg. Op de stortplaats zijn regelmatig oplaaiende branden die zorgen voor hevige rookontwikkeling. Veel mensen in de omgeving hebben daar last van, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Volgens het RIVM zijn de metingen en monsters nodig om risico’s voor de gezondheid van mensen in de omgeving te kunnen inschatten. „De gezondheidsrisico’s op de langere termijn als gevolg van de branden zijn niet duidelijk.”

De onderzoekers zijn in ieder geval twee weken op Sint-Maarten om monsters te nemen en metingen te doen. Als er in die twee weken geen oplaaiende branden zijn, blijven ze mogelijk langer.

Het onderzoek wordt gefinancierd met hulpgeld dat de Nederlandse regering beschikbaar heeft gesteld voor de wederopbouw van het in september 2017 door een orkaan getroffen Sint-Maarten.