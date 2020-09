RIVM: nooit ontkend dat schaarste een rol speelde bij richtlijn

Schaarste speelde wel degelijk een rol bij de oude mondkapjesrichtlijn „en dat hebben we ook nooit ontkend”. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in reactie op berichtgeving van Nieuwsuur.

Het RIVM meldde in de begindagen van de uitbraak dat medewerkers in de ouderenzorg geen mondmasker hoefden te dragen wanneer ze kort bij ouderen in de buurt waren, bijvoorbeeld om snel even iets te pakken of te geven. „Die richtlijn was gebaseerd op het kleine risico, met in het achterhoofd dat er een schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen was. Een tijd geleden hebben we de richtlijn opnieuw bekeken en dat punt aangepast, want tegenwoordig is er geen schaarste meer”, laat een woordvoerder van het instituut weten. Die aangepaste richtlijn werd volgens hem op 17 augustus naar de zorgkoepels gestuurd.