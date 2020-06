RIVM meldt 2 sterfgevallen en 3 ziekenhuisopnames door corona

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft slechts twee meldingen binnengekregen van nieuwe sterfgevallen door het coronavirus. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is laag: de GGD’en in het land hebben er drie doorgegeven.

Het officiële dodental van de coronapandemie is daarmee gestegen naar 6044. Het werkelijke aantal overledenen is hoger, omdat ook mensen zijn overleden aan het virus zonder te zijn getest. Ook liggen de meldingen wat achter op de werkelijkheid.

Sinds de uitbraak van het virus zijn in Nederland 11.808 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Het totale aantal vastgestelde besmettingsgevallen nam met 164 toe. Het virus is vastgesteld bij in totaal 48.251 Nederlanders.

Zoals bekend zijn veruit de meeste overledenen ouder dan 70 jaar, bijna 90 procent. Van de mensen onder de 70 die zijn bezweken aan het virus, leed zo’n 70 procent aan een onderliggende aandoening. Vooral hart- en vaatziekten, diabetes en chronische longziekten zijn risicofactoren.

Uit de rapportage blijkt verder dat steeds meer mensen worden getest. Het testresultaat is steeds vaker negatief. Zowel dinsdag als woensdag voerden laboratoria meer dan 9000 coronatests uit. Daarvan was dinsdag 1,5 procent positief, woensdag 1,7 procent. Op de piek van de epidemie in maart viel nog bijna 30 procent positief uit.