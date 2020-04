RIVM: maatregelen voorkwamen 24.000 extra ic-patiënten

Als er geen maatregelen waren genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen, zouden naar schatting 24.000 tot 25.000 ernstig zieke patiënten ic-zorg nodig hebben gehad. Dat betekent dat het ingrijpen van het kabinet 90 procent van de ic-opnames in verband met Covid-19 heeft voorkomen.

Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel woensdag tijdens zijn wekelijkse briefing in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen. Inmiddels is in alle delen van Nederland het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen gedaald. In het noorden van Nederland is er nog amper sprake van besmettingen.

Ook zei Van Dissel dat de besmettingsgraad waarschijnlijk op 0,8 blijft hangen. Het is belangrijk dat dit cijfer onder de 1 is, wat sinds medio maart het geval is. Dat cijfer betekent dat één besmet persoon gemiddeld één ander besmet. Wel zei Van Dissel dat de onzekerheid over die 0,8 weer toeneemt.