RIVM krijgt veel vragen over toestand besmette Nederlanders

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) krijgt via social media veel vragen en opmerkingen naar aanleiding van het coronavirus. Veel berichten gaan over hoe de situatie is van de personen in Nederland die besmet zijn met het virus

„Het is heel begrijpelijk dat mensen vragen hebben, maar vanwege privacy-redenen doen wij daar geen mededelingen over”, aldus een woordvoerder van het RIVM.

Tot nu toe zijn er vier gevallen in Nederland bekend. Het gaat om een man uit Loon op Zand, die nog in een ziekenhuis in Tilburg verblijft, en een vrouw en een man en hun jongste kind uit Amsterdam. Dit drietal zit in thuisiosolatie in Diemen.

De vrouw en man uit Amsterdam en de man uit Loon op Zand waren allen in het Italiaanse Lombardije.