RIVM: kans op smog in zuidoost Nederland

In Limburg, Noord-Brabant en de Achterhoek is donderdag kans op smog door ozon, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gezondheidsinstituut adviseert mensen die last hebben van de slechte luchtkwaliteit om zware lichamelijke inspanning te vermijden en om binnen te blijven.

Bij smog door ozon kunnen mensen last krijgen van irritatie van ogen, neus en keel, meer luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Het ontstaat bij grote hoeveelheden vervuilende stoffen in de lucht.

In de loop van de dag draait de wind van zuid naar west. Daardoor is er in de rest van Nederland geen kans op smog door ozon. Met de komst van het koelere weer is vanaf vrijdag de kans op smog overal in Nederland voorbij.

Het RIVM gaf maandag al aan dat er in het zuiden van Nederland kans op matige smog was door ozon.