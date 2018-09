„RIVM kan beter eerst luisteren naar anti-vaxers”

Het RIVM doet er goed aan eerst te luisteren naar tegenstanders van vaccinatie. De roep om vaccinatie te verplichten komt veel te vroeg.

Dat stelt een externe commissie in een advies aan het RIVM, zo meldde dagblad Trouw donderdag. Het RIVM is verantwoordelijk voor het rijksvaccinatieprogramma (RVP). De commissie roept op de polarisatie te stoppen en ervoor te zorgen dat ouders, andere burgers, zorgprofessionals en de overheid met elkaar in discussie gaan. Het geluid vanuit de politiek en de zorgsector om vaccinatie te verplichten, komt volgens de commissie veel te vroeg. Begin eerst eens met een open blik te kijken naar het verschijnsel ”vaccinatietwijfel”, stelt de commissie. Ouders oproepen om te vertrouwen op de wetenschap en hun twijfels tot taboe verklaren, zijn volgens de commissie „onproductieve en ook weinig wetenschappelijke strategieën.”

Anne-Marie van Raaij, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP), reageert enthousiast op het advies. „Hier gaat het om. Wij zijn overigens geen anti-vaxers, maar wel kritisch: bij vaccinatiestudies ontbreekt bijvoorbeeld farmacokinetisch dubbelblind gecontroleerd onderzoek dat inzicht geeft in wat stoffen in het lichaam doen.” De NVKP is volgens Van Raaij een warm voorstander van de dialoog. „We praten jaarlijks met het RIVM. Dat gebeurt echter alleen vertrouwelijk achter de schermen. In het openbaar willen het RIVM en kinderartsen niet met ons in discussie, bijvoorbeeld op een debatavond.”

„Klopt”, zegt Hans van Vliet, manager van het RVP. „Je belandt dan al snel in een welles-nietessituatie. Zo’n debat verscherpt de tegenstellingen, en dat wil je nu juist niet. Ze vormen niet de juiste ambiance voor een dialoog.”

Van Raaij bekritiseert plannen voor voorlichting over vaccinatie tegen hpv op scholen door vrouwen met baarmoederhalskanker. „Dat is een eenzijdige aanpak. Dan moet je ook een meisje uitnodigen dat na de prik chronisch vermoeid is geraakt met als gevolg dat ze nog maar een uur per dag naar school kan.”

Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis komt in november met een brief aan de Kamer. In de brief komen vier onderwerpen aan de orde: de verminderde vaccinatiebereidheid, de dalende vaccinatiegraad, de discussie over ongevaccineerde kinderen in crèches en een actieplan van de Europese Commissie om de dalende vaccinatiegraad het hoofd te bieden.