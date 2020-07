RIVM houdt ontwikkeling Chinees varkensvirus in de gaten

Het relatief nieuwe type varkensgriepvirus waar Chinese wetenschappers voor waarschuwen, is er een om goed in de gaten te houden, vindt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vooralsnog ziet het instituut echter geen reden voor maatregelen in Nederland.

„We zijn niet preventief allerlei dingen aan het doen, maar volgen de ontwikkelingen via onze internationale netwerken”, zegt een woordvoerster. Het instituut volgt bijvoorbeeld de wetenschappelijke publicaties en alle bulletins van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Als die aanleiding geven voor actie, kunnen bijvoorbeeld het Nationaal Influenza Centrum van het RIVM en het Erasmus MC worden ingeschakeld voor nader onderzoek.

In hun publicatie in het Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift PNAS schrijven de Chinese onderzoekers dat de virusstam G4 „alle belangrijke kenmerken van een kandidaat-pandemievirus” in zich heeft. Een pandemie is een wereldwijde epidemie.

G4 is hoogst besmettelijk en kan overgaan van varken op mens, maar er is geen bewijs dat mensen ook elkaar kunnen besmetten. Uit de studie bleek dat 35 van de 338 onderzochte varkensboeren het virus had opgelopen. Bestaande griepvaccins doen er weinig tegen. Fretten die het toegediend kregen, werden er zieker van dan van andere griepvirussen.

G4 stamt genetisch af van het H1N1-virus dat ook wel bekendstond als de Mexicaanse griep. Dat virus veroorzaakte in 2009 een pandemie.

De bekende Belgische viroloog Steven van Gucht is het met zijn Chinese collega’s eens. „We weten dat griepvirussen ongeveer om de 20 jaar een pandemie veroorzaken. Dit virus is om verschillende redenen een ernstige kandidaat”, zei hij tegen De Morgen. De Gucht werkt voor Sciensano, de Belgische evenknie van het RIVM.

Het RIVM wijst erop dat het virus niet echt nieuw is: in 2016 werden al besmettingen opgemerkt en beschreven.