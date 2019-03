RIVM: groentes uit moestuin Helmond veilig

De eigenaren van moestuinen in de buurt van het bedrijf Custom Powders in Helmond kunnen hun zelf geteelde groentes blijven eten. De hoeveelheid mogelijk kankerverwekkende stoffen die bij de tuinen werden gevonden, zijn te klein om gevaar voor de gezondheid op te leveren.

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Custom Powders verwerkte de stoffen GenX en PFOA voor het Dordtse bedrijf Chemours. Nadat GenX in de rioolwaterzuivering was aangetroffen is het bedrijf daar vorig jaar mee gestopt.

Het RIVM onderzocht elf groentes die op het volkstuincomplex Sluisdijk worden verbouwd en ging er daarbij voor de zekerheid vanuit dat mensen hun hele leven elke dag groentes uit eigen tuin eten en ook op andere manieren de mogelijk schadelijke stoffen binnen kunnen krijgen.