RIVM: er moeten meer ambulances bij

Op werkdagen moeten er overdag twaalf ambulances bij. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekend. Voor deze tijden zijn in totaal 626 ambulances. Dat komt door de bevolkingsgroei, het steeds vaker bellen van het noodnummer 112 en bijvoorbeeld ook door huisartsen die meer taken overhevelen naar de ambulancediensten.

Het RIVM ging uit van de ritgegevens over 2018. Op werkdagen zijn volgens het instituut in de avond negen ziekenauto’s extra nodig. In het weekeinde moeten er op zaterdagen overdag twaalf en op zondagen overdag elf ambulances bij. Op andere uren van in het weekend varieert het aantal extra benodigde ambulances tussen vijf en tien.

Het RIVM kan niet zeggen of het ontbreken van genoemde aantallen extra benodigde ambulances inmiddels concreet gevolgen heeft gehad voor mensen. Daarvoor is de materie te complex.

De wettelijke norm is dat 95 procent van de ziekenauto’s binnen vijftien minuten ter plaatse is. In werkelijkheid haalt 92,4 procent van de ziekenauto’s de tijdslimiet. Dat ze niet binnen de tijdgrens arriveren, kan bijvoorbeeld komen doordat er in een regio op meerdere plekken tegelijkertijd iets is voorgevallen. In sommige gebieden kunnen ook de grote afstanden een rol spelen.