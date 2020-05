RIVM en planbureaus gaan samenwerken om kabinet te adviseren

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat met een drietal planbureaus samenwerken om het kabinet te adviseren over de gevolgen van de coronacrisis. In de loop van mei adviseren zij het kabinet per brief over de punten die naar hun mening maatschappelijk het meest urgent zijn.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opereren onafhankelijk van het kabinet. De adviezen hebben een sociaal, economisch, leefomgevings- en gezondheidsperspectief.

Premier Mark Rutte maakte twee weken geleden al kenbaar dat hij een „maatschappelijke analyse” vanuit een eigen kring van adviseurs wenste over hoe de coronamaatregelen kunnen worden afgebouwd.

De planbureaus verwachten ook dat het kabinet op korte termijn advies gaat vragen over hoe voorkomen kan worden dat iedereen weer tegelijk gebruik gaat maken van het openbaar vervoer of de auto.