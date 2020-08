RIVM eens met GGD over uitbraak verpleeghuis Maassluis

Het RIVM onderschrijft de conclusies van een onderzoek door de GGD naar de uitbraak van het coronavirus in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis, dat de verspreiding van het virus waarschijnlijk via een besmette bewoner en/of besmette medewerkers heeft plaatsgevonden en niet via het ventilatiesysteem.

Eind juni en begin juli raakten in het verpleeghuis 17 van de 21 bewoners besmet met corona, alsook 18 medewerkers. Zes bewoners overleden aan de gevolgen van het virus. De GGD deed ook onderzoek naar het ventilatiesysteem omdat werd verondersteld dat dat het virus had verspreid.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond, die het onderzoek naar de uitbraak coördineerde, stelde vast dat verspreiding waarschijnlijk heeft plaatsgevonden via een bewoner en/of medewerkers. Klachten bij medewerkers werden niet tijdig herkend.

Volgens de GGD hebben bewoners met klachten elkaar mogelijk besmet en hebben daarnaast medewerkers elkaar besmet. Die droegen namelijk mondneusmaskers, „maar hebben samen geluncht en elkaar mogelijk besmet omdat afstand houden niet altijd mogelijk was”, aldus de GGD. „Omdat het virus zich voornamelijk via grote druppels verspreidt, zijn dit meer waarschijnlijke verspreidingsroutes.” En omdat klachten niet altijd werden herkend is de uitbraak „later dan gewenst” gevonden.

„De bevindingen benadrukken het belang van dat blijvende aandacht nodig is voor goede voorlichting van zorgpersoneel en bewoners over infectiepreventie en het afstand houden (waar het kan), juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en goede ventilatie”, aldus het RIVM.