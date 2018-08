RIVM: dinsdag kans op smog in hele land

Gezondheidsorganisatie RIVM waarschuwt dat heel Nederland dinsdag te maken kan krijgen met smog. In het zuiden van het land is er maandag al kans op smog door ozon. Wie gevoelig is voor de verontreinigde lucht krijgt het advies binnen te blijven en geen zwaar lichamelijk werk te doen.

„De hoogste concentraties voor dinsdag worden in het oosten verwacht, voor het hele land geldt dat de luchtkwaliteit ‘slecht’ kan zijn. Woensdag wordt het beter, de luchtkwaliteit is dan in het ongunstige geval ,onvoldoende’ maar dus niet meer ,slecht”’, aldus het RIVM.

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig wind en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Ook kunnen astmaklachten verergeren en irritatie ontstaan aan ogen, neus en keel.

Donderdag en vrijdag waarschuwde het instituut ook al voor plaatselijke smog, vooral in het zuidoosten.