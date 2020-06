RIVM: Datalek in infectieradar is niet misbruikt

Niemand heeft misbruik gemaakt van het gat in de beveiliging van de Infectieradar, een website waarmee het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) informatie verzamelt over gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona. Alleen een journalist van de NOS en een beveiligingsdeskundige die de omroep waarschuwde, hebben gegevens ingezien, zegt het RIVM.

Het RIVM werd zaterdag op het lek gewezen. Iedere deelnemer aan de Infectieradar heeft een eigen code, die in de adresbalk staat. Wie de code veranderde, kwam terecht op de vragenlijst van een andere deelnemer. Het RIVM heeft de vragenlijsten meteen offline gehaald, ook die van andere onderzoeken. Het instituut zegt dat het probleem is opgelost. Die oplossing wordt getest en als het inderdaad goed werkt, komen de vragenlijsten weer online.

Via Infectieradar kunnen mensen sinds de introductie op 17 maart melden of ze klachten hebben zoals koorts, niezen of hoesten. Er doen nu zo’n 60.000 mensen aan mee. Zij vullen elke week een vragenlijst in. Het RIVM volgt daarmee de verspreiding van het virus. Op termijn wil het RIVM dat er 100.000 mensen meedoen aan de Infectieradar.