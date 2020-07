RIVM: campagne inzetten om jongeren gedrag te laten aanpassen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil een speciale voorlichtingscampagne inzetten om de jeugd te bewegen hun gedrag aan te passen. Dat zegt Aura Timen van het RIVM, tevens secretaris van het Outbreak Management Team en hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding in het AD.

„We moeten ons echt gaan richten op jongeren, een invalshoek kiezen die hen aanspreekt, waardoor ze hun gedrag wel gaan aanpassen. Blijkbaar slaat onze algemene boodschap bij hen minder aan, onze gedragsunit bekijkt nu hoe we een communicatiecampagne voor jongeren kunnen inzetten. Het virus is niet met vakantie, iedereen moet zich realiseren wat de risico’s zijn.” Timen verwacht de campagne binnen een aantal weken. „Onze gedragsunit is nu bezig, binnen enkele weken moeten we dat lanceren denk ik, mogelijk eerder. Deze toename is echt een wake-upcall.”

Ze wil ondanks de toename van het aantal besmettingen nog niet van een tweede coronagolf spreken. „Die enorme aantallen van afgelopen voorjaar, met al die besmette patiënten die niet meer te traceren zijn: daar zijn we nu niet. Maar je wil daar ook niet komen. Alles is erop gericht dat de GGD’s de bronnen en contacten in kaart brengen. En als je getest bent, moet je vervolgens niet gewoon eropuit gaan. Dat maakt het speurwerk na een positieve uitslag een stuk lastiger.”