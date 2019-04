RIVM: Blijf met Pasen niet te lang in de zon

Veel mensen verheugen zich op mooi weer met de paasdagen, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het er niet voor de volle 100 procent op.

De niet aan de zon gewende huid kan nu snel verbranden en dit kan huidkanker veroorzaken, waarschuwt het instituut. „Geniet maar verbrand niet”, raadt het iedereen aan.

„Een beetje uv-straling van de zon is goed voor je, want het zorgt ervoor dat ons lichaam vitamine D aanmaakt. Te veel uv-straling is niet goed: je huid verbrandt en veroudert sneller. Ook kan uv-straling bijdragen aan staar. Op de lange termijn is zonverbranding de belangrijkste oorzaak van huidkanker”, benadrukt de organisatie.

Het instituut heeft verschillende tips op de eigen site gezet: „Blijf tussen 12.00 en 15.00 uur zoveel mogelijk uit de zon en zoek de schaduw op. Bedek de huid met kleding en draag een pet of zonnebril. Smeer de onbedekte huid in met zonnebrandcrème met minstens factor 15. Besteed extra aandacht aan het beschermen van (jonge) kinderen tegen uv.”