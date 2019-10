RIVM-baas: stikstofberekening hoge kwaliteit

Bij de stikstofberekeningen maakt het RIVM zo „zorgvuldig en robuust mogelijk gebruik van de gegevens die we verzamelen”. Dat zei directeur-generaal Hans Brug woensdag tegen de verzamelde boeren die in De Bilt, in de buurt van het instituut, demonstreren. Zij wantrouwen de gegevens en handelwijze van het RIVM.

„U geeft mij mee dat u twijfels heeft over de cijfers van het RIVM. Volgens internationale standaarden zijn de stikstofberekeningen die wij doen van hoge kwaliteit. Dat zeggen ook deskundigen in het buitenland over ons. We laten ons ieder jaar door buitenlandse experts beoordelen daarin. En eens in de paar jaar met een echte diepte-evaluatie. Dat gaat binnenkort weer gebeuren. De kritiek die ik vandaag en eerder deze week heb gehoord, zullen daar vanzelfsprekend in worden meegenomen. Dat is wat ik jullie zou willen zeggen vandaag.”

Enkele boeren schreeuwden „niet waar” tijdens het verhaal van de RIVM-baas.

De topman dankte de boeren dat ze niet voor de deur van het RIVM staan. „Wij moeten zeven dag per week, 24 uur per dag beschikbaar zijn voor het uitgeven van bijzondere medicijnen. Als we trekkers voor de deur hadden staan, dan had dat niet door kunnen gaan met alle effecten voor de volksgezondheid. Dank dat u hier staat en niet dichter voor de deur.”