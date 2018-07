RIVM activeert Nationaal Hitteplan

Door de komst van aanhoudend warm weer is maandag het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept mensen op om extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen.

„Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken. Ook de zonkracht is de komende dagen hoog. De huid kan dan binnen vijftien minuten verbranden”, waarschuwt het gezondheidsinstituut.

Hitteplan: tips bij extreem warm weer

Volgens de voorspellingen van het KNMI loopt de temperatuur de komende dagen op tot rond de 30 graden. Ook ’s nachts wordt niet veel kouder dan een graad of 20. Het RIVM laat het hitteplan ingaan bij aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden.

Volgens het instituut zouden mensen lichamelijke inspanningen in de middag moeten beperken. Ook zouden ze de woning koel moeten houden met zonwering, ventilators of airconditioning. Daarnaast adviseert het RIVM om voldoende te drinken, dunne kleding te dragen en goed te beschermen tegen de zon.

Bouwvakkers

Vakbond FNV roept bouwvakkers op om vaker rustpauzes te nemen tijdens de komende hittedagen. „Het dragen van koelvesten, koelpetten met nekflap en een zonnebril wordt aangeraden, net als het waar mogelijk vermijden van zwaar en intensief werk en natuurlijk het drinken van veel water”, aldus de bond.

Ook zouden mensen in de bouw zoveel mogelijk in de schaduw moeten werken en de werkplek af te schermen voor de zon. Tussen 12.00 en 15.00 uur moet de zon worden vermeden. Daarbij adviseert de FNV bouwvakkers om zich iedere twee uur in te smeren met een zonnebrandcrème, minimaal factor 20.

Als onderdeel van het advies deelt FNV Bouwen en Wonen dinsdag flesjes water uit op verschillende bouwplaatsen in Friesland.