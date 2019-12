Rivierkreeft rukt sterk op in Nederland

Het aantal uitheemse rivierkreeften is in Nederland in de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Koploper is de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. De waterdieren worden overal in Nederland gevonden, behalve op de Waddeneilanden.

Dat blijkt uit onderzoek van EIS Kenniscentrum Insecten dat in de afgelopen zomer is gedaan. Het onderzoek was een herhaling van het eerste onderzoek naar het voorkomen van uitheemse rivierkreeften in Nederland in 2010. De wetenschappers wilden weten of het dier inderdaad bezig is met een opmars, zoals natuurbeschermers op grond van losse waarnemingen al vermoedden.

In 2010 werden rivierkreeften gevonden op ruim een kwart van de onderzochte locaties. Nu zaten ze op 44 procent van die plekken. De Californische rivierkreeft en de rode Amerikaanse kreeft doen het ook goed. De laatste soort is zelfs in zouter water in Noord-Holland opgedoken.

Uitheemse rivierkreeften behoren tot de zogenoemde invasieve exoten en zijn ongewenst, maar gevestigde populaties zijn nauwelijks te bestrijden. De dieren zijn opzettelijk naar Europa gebracht voor consumptie, toen het met inheemse kreeftensoorten steeds slechter ging.