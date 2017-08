Riskante landing na fly-over loopt goed af

Het historische vliegtuig dat dinsdag over de Indië-herdenking in Den Haag vloog, is voor de landing in Lelystad in moeilijkheden gekomen. Het neuswiel weigerde dienst. Brandweer en ambulances rukten uit, terwijl het toestel van het type Catalina uit 1941 rondjes bleef cirkelen. Toen de schuimblusvoertuigen en ambulances op hun plaats stonden, zette de Catalina de landing in. Die verliep goed, liet de brandweer weten.

In het vliegtuig zaten volgens de brandweer achttien mensen. Geïnteresseerden die op een bijzondere manier de herdenking in Den Haag wilden meemaken, konden zich vooraf opgeven om mee te vliegen. De stichting die de Catalina genaamd Karel Doorman exploiteert kon niet zeggen wie er aan boord zaten. Een woordvoerder van de brandweer liet weten dat niemand gewond raakte. „Hij heeft een mooie landing ingezet”, vertelde hij. „Zoals gebruikelijk is het vliegtuig op de achterwielen geland, daarna ging het met de neus naar de grond.”

Nadat de riskante landing was geslaagd, konden alle passagiers uitstappen.