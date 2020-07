‘Risicobeheersing bij afvalverwerker AEB was ontoereikend’

De problemen rond afvalverwerker AEB in Amsterdam zijn vooral ontstaan door een gebrek aan risicobeheersing. Dat concludeert een externe onderzoekscommissie die heeft gekeken naar de oorzaken en leerpunten van het stilleggen van vier van de zes verbrandingslijnen bij het Afval Energie Bedrijf vorige zomer.

Volgens de onderzoekers schoot het risicomanagement tekort, wat de vuilverbrander in combinatie met de matige eigenvermogenspositie en het overschatten van de verdiencapaciteit erg kwetsbaar maakte. „De aandacht daarvoor bij met name directie en raad van commissarissen is structureel ontoereikend om de werkelijke risico’s van AEB goed te beheersen”, staat in het rapport dat donderdag is gepresenteerd.

Volgens de commissie hadden de directie en raad van commissarissen van AEB steviger moeten ingrijpen omdat ze in het najaar van 2018 al voldoende aanwijzingen kregen over de operationele en daarmee samenhangende financiële problemen. „Dan was het mogelijk geweest om op een beheerste manier de problemen het hoofd te bieden.”

Ook de gemeente, de enige aandeelhouder van AEB, had zich volgens de commissie meer met het bedrijf moeten bemoeien. Hoewel de gemeente een zekere afstand wilde behouden en ook niet voldoende kennis had om een dergelijk bedrijf financieel, economisch en operationeel te leiden, neemt dat niet weg dat er meer aandacht had moeten zijn voor de risico’s, oordelen de onderzoekers. Ook is onvoldoende doorzien dat AEB in 2019 niet anders kon dan een beroep doen op steun van de gemeente door omstandigheden die mede door de hoofdstad zijn veroorzaakt, staat in het rapport.

Het bedrijf heeft twee slechte jaren met flinke verliezen achter de rug. Vorig jaar moesten vier van de zes verbrandingsovens worden stilgelegd, aangezien de veiligheid niet kon worden gegarandeerd door achterstallig onderhoud en problemen tussen personeel en management. Daardoor vielen inkomsten weg en moest het bedrijf hoge kosten maken voor afvalverwerking elders. Woensdag werd bekend dat de vuilverbrander opnieuw een financiële injectie krijgt van de gemeente. Het bedrijf als geheel staat ook te koop. Daarnaast wil AEB af van de nieuwe biomassacentrale die het heeft laten bouwen en het aandeel van 50 procent dat de vuilverbrander heeft in Westpoort Warmte.

Het rapport wordt op 1 september besproken in de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders noemt de bevindingen van de onderzoekscommissie in een reactie „zeer waardevol”.