’Risico’s beperking academische vrijheid’

De samenleving krijgt steeds meer invloed op de keuze van onderwerpen waarnaar wetenschappers onderzoek doen. Daardoor kan de ruimte voor ‘onderzoeker-gedreven onderzoek’ in de knel komen. Dit is een van de conclusies uit een advies dat is opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Volgens de KNAW vormt ook projectfinanciering van wetenschappelijk onderzoek, als de financier teveel invloed krijgt, een risico voor de academische vrijheid. „Goede afspraken daarover kunnen dat voorkomen”, aldus het genootschap. Zo kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer samen afspraken maken over de onafhankelijkheid van de onderzoeker.

Vooralsnog zijn er echter geen signalen dat er in de wetenschap in Nederland structureel sprake is van zelfcensuur of gebrek aan diversiteit in onderzoek. „Maar we moeten wel alert blijven”, aldus de onderzoekers, in het advies dat de KNAW opstelde op verzoek van de Tweede Kamer.