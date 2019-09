‘Risico op botsing met drones neemt toe’

Het risico op een botsing met een drone wordt groter. In 2018 ging het zeven keer op het nippertje goed, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Vijf keer was er een bijna-botsing met een passagiersvliegtuig en twee keer met een privé-vliegtuig.

Het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL) meldt daarnaast vijf meldingen van ambulancehelikopters die hinder hebben ondervonden van drones die in de buurt vlogen. Niet eerder waren er zo veel meldingen. Het ABL schat dat in 80 procent van de gevallen niet-professioneel ingezette drones betrokken zijn. Daarnaast zijn er steeds meer meldingen van drones in de buurt van vliegvelden, vooral bij Schiphol en Rotterdam The Hague Airport.

„Er zijn steeds méér drones, ze vliegen hoger en ze worden vaker waargenomen in de buurt van vliegvelden”, meldt het ILT. „Hierdoor neemt het risico toe dat ze in botsing komen met luchtvaartuigen.”