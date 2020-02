„Ring geweldige toevalsvondst”

De waarde van een gevonden ring uit het vroegere Dorestad moet nog worden bepaald, voor de gemeente Wijk bij Duurstede is het sieraad in elk geval „van onschatbare waarde.”

Een inwoner van Wijk bij Duurstede deed afgelopen zomer een bijzondere ontdekking gedaan. Na het rooien van een aangevreten buxushaag hoorde hij bij het wegvegen van de laatste takjes en blaadjes wat rinkelen. De gouden ring uit de zevende eeuw die hij aantrof, droeg hij vrijdag over aan de gemeente Wijk bij Duurstede, op voorwaarde dat de ring in Wijk blijft. Stadsarcheoloog Channa Cohen Stuart is er verguld mee. „Een geweldige toevalsvondst.”

Toeval?

„De ring had net zo goed ongezien met de buxushaag afgevoerd kunnen worden. De vondst is gedaan op de toenmalige grens tussen de nederzetting Dorestad en het havengebied. Voordat daar een nieuwbouwwijk verrees, zijn er archeologische opgravingen gedaan, maar de ring is toen gemist. De onderzoeksmethoden en de metaaldetectietechnieken waren nog niet zo verfijnd om zo’n ringetje in de modder te kunnen ‘zien’.”

Wat is er zo bijzonder aan de ring?

„De onregelmatige band met driehoekige stempels met daarin een wafelpatroon. In het terpengebied van Friesland zijn twee ringen met een soortgelijk patroon gevonden. Daarvan behoort er nu een tot de vaste collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hoogstwaarschijnlijk is de ring in het Friese gebied vervaardigd. De betekenis van de tekentjes blijft vooralsnog onbekend. In de vroege middeleeuwen waren kostbaarheden en macht onlosmakelijk met elkaar verbonden, vooral omdat gouden voorwerpen toen zo zeldzaam waren. Er is dus mogelijk een link met leden van het Friese koningshuis of andere elitaire groepen.”

Hoe belandde de ring in Dorestad?

„Via diplomatieke wegen of handelscontacten, nemen we aan. De Friezen heersten destijds in de hele kuststrook van Denemarken tot in Vlaanderen. Dorestad was een kleine handelsnederzetting van waaruit de Friese koningen hun grip over het centrale rivierengebied probeerden te vergroten. Geregeld trokken ze tegen de Franken ten strijde, wat ze uiteindelijk verloren. In 719 kwam Dorestad definitief in handen van de Franken.”

Wat is het sieraard waard?

„Het Rijksmuseum van Oudheden onderzoekt dat. De ring is om en nabij 22 karaats. Voor Wijk bij Duurstede is hij echter onschatbaar, omdat hij hier gevonden is. Hij krijgt daarom een mooie plaats in het nieuwe Museum Dorestad, dat over twee jaar wordt geopend in het oude stadhuis van Wijk bij Duurstede.”

