Rijschool: bekeur bij langzaam rijden alleen voorste boer

Boeren die woensdag uit protest langzaam rijden op de snelweg doen er goed aan dit in colonne te doen. Dan zou de politie alleen de voorste langzaam rijdende automobilist kunnen bekeuren. Dit zegt de Zwolse rijschoolhoudster Pauline Goedhart van rijschool NXXT in reactie op de bekeuringen die de politie bij Zwolle uitdeelde voor gevaarlijk rijgedrag.

„Op de snelweg geldt geen minimumsnelheid, maar dien je je aan te passen aan de snelheid van de overige weggebruikers”, zegt de Zwolse rij-instructrice. „Boeren zouden in colonne kunnen rijden en de boete van de voorste rijder met elkaar kunnen delen en tegen de politie zeggen dat ze zich als achteropkomend verkeer aanpassen aan het overige verkeer.”

Onderweg op de A28 zag ze tijdens een rijles de boeren rijden in met vlaggen versierde auto’s. „Ze mochten niet met de tractor en waren zo toch zichtbaar voor iedereen.” Tractoren mogen officieel de snelweg niet op, legt de rijschoolhoudster uit. „Je moet 60 kilometer uur kunnen rijden om de snelweg op te mogen, daarom mogen ook brommers of brommobielen niet de snelweg op.”

De snelheid op de snelweg is een belangrijk onderwerp tijdens rijlessen, zegt Goedhart. „Leerlingen dienen te weten dat je niet ongestraft de snelweg op kan. Er wordt hard gereden en het is er gevaarlijk. Zelf heb ik eens met mijn man een oude legerjeep opgehaald. Dat ding was niet helemaal in orde. Ik ben er wel de snelweg mee opgegaan, maar het is wel gevaarlijk.”

Je aanpassen aan de snelheid van het overige verkeer is altijd goed, betoogt Goedhart, zelfs als je daarmee de maximumsnelheid overtreedt. „Ik vertel mijn leerlingen altijd dat ze zich moeten aanpassen aan het verkeer. Bij Zwolle is het maximum op de matrixborden regelmatig 80. Maar als je ziet dat iedereen 100 rijdt, ga ik mijn leerlingen niet tot 80 dwingen. Ik raad ze aan om dan te matigen naar bijvoorbeeld 90. Wees geen sta-in-de-weg.”

Enkele demonstrerende boeren die woensdag langzaam over de A28 bij Zwolle reden, zijn bekeurd. Volgens de politie brachten ze de verkeersveiligheid in gevaar. Officieel geldt geen minimumsnelheid op de snelweg, maar als automobilisten anderen in gevaar brengen, riskeren ze wel een boete. De hoogte van de boetes wordt later bepaald in overleg met de officier van justitie, zegt een woordvoerster van het OM. „Dat ligt aan de omstandigheden.”