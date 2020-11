Rijnmond wil overleg met kabinet over regionaal maatwerk

De regio Rijnmond wil met het kabinet in gesprek over regionale maatregelen om het hoge aantal coronabesmettingen verder te laten afnemen. Dat zei burgemeester Cor Lamers van Schiedam maandag voorafgaand aan het Veiligheidsberaad in Utrecht. Rotterdam en omgeving is „koploper” wat betreft het rondwaren van het virus. „Wij zitten nog altijd in de categorie zeer ernstig.”

Hij vindt het jammer dat het aanvullende pakket strengere regels dat voor twee weken gold, donderdag weer wordt versoepeld. „Ik snap dat hierover voor het hele land afspraken zijn gemaakt, maar in de Rotterdamse regio hadden die maatregelen nog best even mogen doorlopen.” Het aantal besmettingen daalt licht, maar die daling lijkt volgens hem te stabiliseren. „Laten we alstublieft niet verder afschalen. Dan wordt mijn bezorgdheid nog groter.”

Volgens zijn collega Wouter Kolff van Dordrecht „blijft alertheid geboden”. „Wij wisten dat de versoepeling eraan zit te komen. Het zwaardere pakket is vooral ingezet om de remweg wat te versnellen. Ik ben vooral voor duidelijkheid en daarom niet voor een extra regionale aanpak. De gedeeltelijke lockdown moet wat mij betreft wel blijven. De cijfers in Zuid-Holland-Zuid zijn nog steeds te hoog.”

In Utrecht vergaderen de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s (het Veiligheidsberaad) en minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid maandagavond onder meer over de kerstdagen en de jaarwisseling.