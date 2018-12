Rijnbrug Rhenen wordt verbreed, mogelijk eerder dan gepland

De Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren wordt verbreed. In elk geval voor 2025. Provinciale Staten van Gelderland, die woensdag het definitieve fiat gaven, zien graag dat de werkzaamheden eerder én sneller worden uitgevoerd dan is gepland.

De verbreding moet een einde maken aan de files op en bij de brug. Op de bestaande pijlers wordt een nieuw bovendek aangelegd met tweemaal twee rijstroken en aan weerszijden een fietspad. De brug, in totaal ruim 27 meter breed, is begroot op 86 miljoen euro.

De Gelderse staten stelden woensdag met algemene stemmen een aanvullend bedrag van 32 miljoen euro beschikbaar. Eerder droegen ze al 10 miljoen bij. Provinciale Staten van Utrecht besloten vorige week tot een totaalkrediet van 38,8 miljoen. Ook de regio’s FoodValley en Rivierenland betalen mee.

Brede steun was er in de staten voor een motie van de SGP, de Christenunie en het CDA voor het vervroegen en versnellen van de realisatieperiode. Gedeputeerde staten kregen daarin de opdracht te onderzoeken of eerder met de verbreding kan worden begonnen, en welke consequenties dat eventueel heeft. De beoogde startdatum is nu in 2022, de nieuwe brug wordt dan in 2024 opgeleverd. In dezelfde motie werd gevraagd om bij de gunningscriteria in de aanbestedingsprocedure “een extra positieve weging te geven” als een aannemer een korte uitvoeringsperiode toezegt.

Diverse overwegingen vormden de grondslag voor de motie. “Al sinds 2012 zijn er afspraken over het verbeteren van het knelpunt bij de Rijnbrug en de N233 (Ochten-Veenendaal, tussen de A12 en de A15). De technische staat van de huidige brug heeft geleid tot onvoorziene vertraging en aanpassing van de aanvankelijke plannen. De inwoners van Rhenen en de regio en de gebruikers van de N233 houden tot 2024 overlast.”

Aangenomen werd ook een motie van de SGP en het CDA waarin werd aangedrongen op een verhoging van de rijksbijdrage voor de verbreding. “De Rijnbrug is en blijft eigendom van Rijkswaterstaat, terwijl de provincies Utrecht en Gelderland vrijwel de volledige renovatie gaan bekostigen en de bijdrage van Rijkswaterstaat slechts 2 à 3 miljoen bedraagt.” Erg laag, zo vonden de staten. “De brug kan immers ná renovatie weer jarenlang mee en Rijkswaterstaat zal dan in de komende decennia veel minder onderhoudskosten hebben.”

Alle fracties in de Tweede Kamer krijgen de motie toegestuurd met een begeleidend schrijven waarin de situatie wordt toegelicht en de parlementariërs wordt verzocht de minister te vragen om de rijksbijdrage te verhogen.

Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt ook onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid en de financiële haalbaarheid van duurzame opwekkingsmogelijkheden op en bij de brug, waaronder energie-opwekkende windschermen voor de fietsers en een waterkrachtcentrale. De SGP, de ChristenUnie, D66, GroenLinks en 50Plus hadden daarvoor een motie ingediend.