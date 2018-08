Rijn schommelt rond laagste stand ooit

De waterstand van de Rijn bij Lobith schommelt vrijdag rond de laagste stand ooit. Rijkswaterstaat kan pas aan het eind van de dag zeggen of er werkelijk een record is gebroken, zei een woordvoerder vrijdagmorgen.

Vrijdagochtend stond de rivier op de grens van Nederland en Duitsland op 6,87 meter boven NAP. De laagste stand die tot nu toe ooit is gemeten dateert uit 2011 en was toen 6,89 meter boven NAP. Rijkswaterstaat peilt de waterstand elke tien minuten en berekent pas aan het eind van de dag een gemiddelde. Zo is het record uit 2011 ook berekend.

Voor zaterdag verwacht Rijkswaterstaat dat de Rijn bij Lobith nog iets lager staat. Daarna zorgt regen voor een kleine stijging.

Rijkswaterstaat gebruikt voor waarschuwingen aan de scheepvaart overigens niet de waterstand bij Lobith. Daarvoor wordt gekeken naar de hoeveelheid water die per seconde door de rivieren stroomt. En die is nog lang niet op de laagste stand ooit. In 1929 voerde de Rijn 5,75 kubieke meter per seconde af. Vrijdagmorgen was dat 8,58 kuub per seconde. Het grote verschil komt volgens Rijkswaterstaat vooral doordat de rivierbodem sinds 1929 een heel stuk is uitgesleten.

De binnenvaart leidt desondanks al weken schade door de lage waterstand in de grote rivieren. Ze kunnen veel minder vracht vervoeren. Ook zijn de wachttijden bij sluizen erg lang. In de Waalbocht bij Nijmegen lopen schepen aan de bodem. Rijkswaterstaat geeft daarom sinds deze week voor het eerst voor de Waal extra peilingen door, zodat schippers eventueel een andere route van en naar Duitsland kunnen kiezen.