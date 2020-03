Rijn en Waal pieken opnieuw in het weekeinde

Er is voor de tweede keer dit jaar sprake van verhoogde waterstanden in de grote rivieren. De Rijn bereikt zaterdag bij Lobith naar verwachting een hoogste stand van 13,15 meter boven NAP. De waterstand in de Maas is tegen die tijd volgens Rijkswaterstaat weer aan het dalen.

Waterschap Limburg heeft in de nacht van woensdag op donderdag ongeveer honderd zandzakken geplaatst langs de Roer bij Vlodrop. Daar steeg het waterpeil door hevige regenval ineens zo sterk, dat Kasteel Vlodrop er overlast van dreigde te krijgen. De Maas zakt de komende dagen snel, aldus de dienst, en zal volgende week weer op een normaal peil zijn.

De uiterwaarden en buitenpolders langs de grote rivieren staan nu al vijf weken onder water, zegt waterschap Rivierenland. Gemalen pompen volop om overlast door kwelwater aan de binnenzijde van de dijken te voorkomen. De meeste stuwen zijn gestreken en veel veerponten zijn uit de vaart. Kades langs Rijn en Waal worden afgesloten omdat ze onderlopen.

Er is een kans dat het doorstroomgebied Noordwaard in de Biesbosch weer onderloopt. Dat gebeurt als het zoals verwacht hard gaat waaien waardoor zeewater verder landinwaarts komt, terwijl de rivierafvoeren nu hoog zijn. In februari stroomde de Noordwaard voor het eerst vol.