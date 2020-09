Rijkswaterstaat zet sensoren en camera’s in op ’t IJ

Rijkswaterstaat (RWS) vindt het de hoogste tijd rivier ’t IJ in Amsterdam veiliger te maken. Daartoe worden sensoren, camera’s en drones ingezet die alle bewegingen in beeld brengen zodat op afstand kan worden bekeken of de veiligheid in gevaar komt op plekken waar recreatie- en beroepsvaart elkaar veelvuldig tegenkomen.

Programmamanager Digitale Rivier Benno Bultink van RWS in De Telegraaf: „Daarmee verzamelen we data over het aantal schepen dat er vaart. Aan de hand van die gegevens, en natuurlijk informatie die via de beroepsvaart binnenkomt, kunnen wij als vaarwegbeheerders een inschatting maken van de (verwachte) drukte en aan ‘crowdmanagement’ op het water doen.”

Volgens Bultink is het systeem ontwikkeld voor Sail, maar dat evenement ging vanwege het coronavirus niet door. „Anders waren er meer dan een miljoen bezoekers naar het IJ gekomen, waarvan een groot deel in allerhande bootjes. Een mierenhoop waar geen doorkomen aan is.”

Het is de bedoeling dat iedereen straks weet hoe druk het op het water is. „Hoe we dat exact gaan doen is nog even de vraag, met zogenoemde heatmaps of livecams. We moeten ook nog bepalen hoe we het toegankelijk maken voor iedereen. En als het hier lukt, dan kan het ook in de Rotterdamse haven of elders in de wereld worden overgenomen.”