Rijkswaterstaat waarschuwt voor hinder op A12 door werkzaamheden

Rijkswaterstaat start volgend weekend met groot onderhoud aan de snelweg A12 tussen Arnhem en de afrit Veenendaal-West. De snelweg is om die reden gedurende vijf weekenden ofwel in de richting van Arnhem ofwel in de richting Utrecht van vrijdagavond tot maandagmorgen afgesloten. Verkeer moet rekening houden met flinke omleidingen, vertraging en files, waarschuwt de wegbeheerder.

Rijkswaterstaat vervangt het versleten asfalt op het snelwegdeel door stil asfalt. Dat is volgens de dienst belangrijk, omdat de A12 een zeer drukbereden verbinding tussen de Randstad en Duitsland is, die in goede conditie moet blijven.Tegelijkertijd heeft onderhoud plaats aan bermen, verlichting en geleiderails. Het werk langs de kant van de weg moet soms ook buiten de weekenden gedaan worden. Dan worden snelheidsverlagingen ingesteld.

In de weekenden dat de snelweg wordt afgesloten, moet verkeer aan de noordelijke kant van de A12 omrijden via de A1 en de A50. Verkeer aan de zuidelijke kant kan de A50, A15 en A2 gebruiken. In alle gevallen levert dat minimaal een halfuur extra reistijd op en kan ernstige verkeershinder ontstaan. Rijkswaterstaat adviseert mensen die in de weekeinden over de A12 willen rijden om vooraf te bedenken of die reis echt nodig is. Actuele verkeersinformatie wordt met lichtborden langs andere snelwegen aangegeven.