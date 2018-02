Rijkswaterstaat viert 200 jaar NAP

Zondag 18 februari is een memorabele dag voor Rijkswaterstaat. Die dag bestaat het Normaal Amsterdams Peil (NAP) tweehonderd jaar, een belangrijk moment in de Nederlandse watergeschiedenis, aldus de dienst.

Al sinds de Middeleeuwen worden de waterhoogten in Nederland gemeten, maar elk waterschap gebruikte hiervoor zijn eigen referentie (hoogte). Pas sinds koning Willem l in 1818 invoerde dat iedereen het Amsterdams Peil moest gaan gebruiken, gebeurt dat in het hele land op dezelfde manier. En worden alle hoogtes in Nederland gemeten ten opzichte van hetzelfde niveau, het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Anno 2018 zorgt het NAP - zoals het nu heet - er nog steeds voor dat Nederlanders droge voeten houden, stelt Rijkswaterstaat. Met het oog op de voorspelde klimaatverandering en de hogere zeespiegel blijft dat volgens de dienst hard nodig. Vanaf 2020 worden ook gegevens van satellieten gebruikt om tijdig te kunnen zien waar de bodem gaat dalen.