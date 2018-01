Rijkswaterstaat vernieuwt strooisite

Rijkswaterstaat (RWS) en het KNMI hebben de vernieuwde website rijkswaterstaatstrooit.nl gepresenteerd. Op deze pagina zijn bij winterse omstandigheden de strooiwagens van Rijkswaterstaat nu ‘live’ te volgen bij hun werk.

Ook is de neerslagradar van het KNMI in de kaart geïntegreerd en is de temperatuur van de wegen zichtbaar.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is blij met de vernieuwde site: „Weggebruikers kunnen ieder moment van de dag actuele informatie krijgen over winters weer en het effect op het verkeer. Dit is goed voor de veiligheid op de weg.”

Op de kaart is te zien dat RWS deze winter tot nu toe een kleine 62 miljoen kilo zout over de Nederlandse wegen heeft gestrooid en dat alle 546 strooiwagens van RWS bij elkaar bijna 1 miljoen kilometer hebben gereden. Ten tijde van de laatste code rood in Nederland vanwege winterse neerslag, afgelopen december, trok de site 100.000 bezoekers.