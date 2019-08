Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in

Rijkswaterstaat treft maatregelen wegens de verwachte hitte. Vanaf zaterdagochtend 10.00 uur geldt het zogenoemde hitteprotocol. Dat betekent dat automobilisten die met pech langs de weg komen te staan direct geholpen worden door een berger.

Rijkswaterstaat zet extra materieel in, zodat gestrande automobilisten snel naar een veilige locatie kunnen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats met voorzieningen. Het hitteprotocol geldt in de provincies waar volgens het KNMI een grote kans is dat het 30 graden of warmer wordt. De maatregel geldt tot 20.00 uur. Het protocol geldt naar verwachting ook in de dagen na zaterdag, maar dit hangt af van hoe het weer zich ontwikkelt.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers zich goed voor te bereiden op de hitte. Zo wordt onder meer aangeraden voldoende drinkwater mee te nemen, ook omdat de concentratie kan afnemen als gevolg van de hitte.

De laatste keer dat het hitteprotocol werd ingesteld was eind vorige maand, toen er in Nederland sprake was van een hittegolf.