Rijkswaterstaat sluit vijf waterkeringen

De zware westerstorm die woensdag over Nederland trok heeft voor een unieke situatie gezorgd. Rijkswaterstaat sloot ’s middags de Maeslantkering en de Hartelkering tussen Rotterdam en Hoek van Holland. nadat eerder al de Oosterscheldekering, de Ramspolkering en de Hollandse IJsselkering waren gesloten. Het was voor het eerst dat alle vijf de keringen van Rijkswaterstaat tegelijkertijd dicht waren.

De storm stak in de nacht van dinsdag op woensdag op. Het eerst in Zeeland en het zuidwesten met felle buien en rukwinden. Zo werd in Vlissingen een extreem zware windstoot van 141 kilometer per uur gemeten.

In Rotterdam werden markten in Ommoord en op het Afrikaanderplein afgelast. Ook in andere gemeenten moesten markten uit veiligheidsoverwegingen dicht.

Rijkswaterstaat verbood voertuigen met een aanhangwagen de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug op te rijden. Ook de Markerwaarddijk en de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen gingen dicht voor vrachtwagens en voertuigen met aanhangers. Met lege vrachtwagens de weg opgaan werd afgeraden.

Rond 10.00 uur gaf het KNMI code oranje af voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland en het Waddengebied. Het KNMI waarschuwde voor zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, die op grote schaal konden voorkomen.

Schiphol had te kampen met vertragingen en annuleringen. Luchtvaartmaatschappijen schrapten 252 van de ruim 1200 vluchten. Ook het treinverkeer ondervond problemen. De NS schrapte treinen en op diverse plaatsen lagen bomen en takken op het spoor.

De brandweerkorpsen rukten woensdag zeker duizend keer uit voor meldingen over stormschade en wateroverlast, noteerde de website Alarmeringen.nl. Vooral de hulpdiensten in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, en Zuid-Holland Zuid hadden het druk.