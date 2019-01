Rijkswaterstaat ruimt zandplaten Waddenzee op

Naast de Waddeneilanden wordt ook begonnen met de schoonmaak van zandplaten in Waddenzee. Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Noordzee en Waddenzee, meldt dat het in eerste instantie gaat „om de zandplaten Engelsmanplaat en het Rif bij Schiermonnikoog, gebieden in de Waddenzee met een grote ecologische waarde”.

De Kustwacht en Rijkswaterstaat brengen vanuit de lucht in kaart waar de verloren lading van het schip de MSC Zoë terecht is gekomen. Op basis daarvan wordt bepaald op welke wadplaten verdere opruimacties nodig zijn, aldus Rijkswaterstaat die MSC aansprakelijk heeft gesteld.

Inmiddels zijn 33 van de ongeveer 270 containers die overboord zijn geslagen gelokaliseerd. Volgens de veiligheidsregio zijn er 22 aangespoeld op Nederlandse stranden. Ongeveer de helft daarvan is weggehaald.