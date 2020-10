Rijkswaterstaat rolt eigen plasticvanger uit in haven Schiedam

Rijkswaterstaat heeft een nieuw opvangsysteem dat zwerfafval uit rivieren haalt in gebruik genomen. Het systeem genaamd Catchy gaat troep uit de Vijfsluizerhaven in Schiedam halen. Dat is de haven die bij de Beneluxtunnel ligt. „Het systeem voorkomt dat macro- en microplastics naar beschermd natuurgebied en de Noordzee kunnen stromen”, meldt Rijkswaterstaat.

Catchy is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijf Allseas. Het doet wat denken aan de veel grotere plasticvanger van de Nederlandse uitvinder Boyan Slat, die de ‘plasticsoep’ in de oceanen wil opruimen. Hij is niet betrokken geweest bij de ontwikkeling.

Het systeem dat in Schiedam wordt getest, bestaat uit twee armen: een van ruim 200 meter lang en een van 12 meter. Aan de onderkant zit een meter doek. Dat is diep genoeg om het meeste drijvende afval tegen te houden. Vissen kunnen volgens de makers gemakkelijk onder de doeken door zwemmen. Aan het einde van de doeken is een opvangbak, waar het afval in terechtkomt.

Per maand verwachten Rijkswaterstaat en Allseas zo’n 200 kilo afval op te vegen. Dat wordt gesorteerd en geanalyseerd. „Op basis daarvan willen we inzicht krijgen in de oorzaak en omvang van het zwerfafvalprobleem in de Nieuwe Maas. Ook doen we aanbevelingen over hoe het opgevangen zwerfafval duurzaam en kosteneffectief verwerkt kan worden”, zegt een woordvoerder van Allseas.

Momenteel drijft door de stroming en de zuidwestenwind die vrij spel heeft in de Vijfsluizerhaven nog veel zwerfafval naar het achterliggende natuurgebied. In zee kunnen grote stukken plastic verkruimelen tot microplastics, minuscule stukjes die niet meer op te vangen zijn en het zeeleven schaden.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) noemt Catchy „een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid om de ontwikkeling van belangrijke innovaties aan te jagen”. Ze vindt Catchy er veelbelovend uitzien. De minister noemt het „helemaal mooi” dat het systeem volledig functioneert op de wind en het getij en dus geen andere energiebronnen nodig heeft.

Rijkswaterstaat verwacht in juni 2021 resultaten van de proef bekend te maken.