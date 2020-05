Rijkswaterstaat: mijd A12 vanwege drukte

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten de A12 te mijden. Door een ongeval donderdagmiddag ter hoogte van Woerden zijn twee rijbanen van de snelweg vanuit Den Haag richting Utrecht tot vrijdagochtend vroeg afgesloten. Dat zorgt voor veel vertraging op de snelweg en ook op de omliggende wegen. Vanwege de herstelwerkzaamheden is er maar één rijbaan beschikbaar, en het ziet er niet naar uit dat dat snel verandert, aldus Rijkswaterstaat.

Verkeer wordt geadviseerd om te rijden en vanaf het Prins Clausplein de A4, A9 en A2 te volgen. Vanaf Rotterdam wordt omrijden via de A16, A15 en A27 aangeraden, hoewel het donderdagmiddag lange tijd ook op de A15 erg druk was.

Bij het ongeval is zo veel olie op de weg terechtgekomen dat het asfalt opnieuw moeten worden uitgefreesd. De file was rond 15.00 uur al gegroeid tot 10 kilometer, met meer dan een uur vertraging. Omstreeks 18 uur was dat nog steeds zo, meldde de verkeersdienst van de ANWB.