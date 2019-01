Rijkswaterstaat maakt Rottumeroog schoon

Rijkswaterstaat houdt dit weekend een schoonmaakactie op de onbewoonde eilandjes Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin, waar ook lading uit het containerschip MSC Zoe is aangespoeld. Het schoonmaken van dit beschermde natuurgebied in de Waddenzee gebeurt samen met Staatsbosbeheer, de Waddenunit en een tiental vaste vrijwilligers van de Stichting Vrienden vanRottumeroog en Rottumerplaat.

De vrijwilligers hebben ervaring met het opruimen op deze eilandjes en werken onder aansturing van de boswachter van Staatsbosbeheer. Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar om te helpen, zegt Rijkswaterstaat. De Rottums, zoals de drie eilandjes officieel heten, hebben een grote ecologische waarde en zijn van groot belang voor zeehonden, miljoenen trekvogels, vissen en allerlei bodemdieren.

Vrijdag maakte Rijkswaterstaat ook al een begin met het schoonmaken van de zandplaten Engelsmanplaat en het Rif bij Schiermonnikoog in de Waddenzee. De Kustwacht en Rijkswaterstaat brengen vanuit de lucht in kaart waar de verloren lading van MSC Zoe is terechtgekomen. Op basis daarvan wordt bepaald op welke wadplaten verdere opruimacties nodig zijn, aldus Rijkswaterstaat die de rederij van MSC Zoe aansprakelijk stelt.