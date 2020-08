Rijkswaterstaat kort ook de Brug over de Noord in

Rijkswaterstaat gaat deze week vanwege de hitte het beweegbare deel van de Brug over de Noord tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht inkorten. Dat moet voorkomen dat de brug vast komt te zitten bij uitzetting door de warmte. Vorige week is dat ook gedaan bij de Merwedebrug bij Gorinchem.

De brug (in de N915) over de zeer druk bevaren rivier de Noord is vanwege de werkzaamheden in de nacht van dinsdag op woensdag (van 00.30 uur tot 06.00 uur) in beide richtingen dicht. Het beweegbare deel bij het fietspad wordt dan met een centimeter ingekort. Wel wordt om 03.00 uur het verkeer een kwartier lang doorgelaten.

De maatregel is een aanvulling op het met water koelen van de brug. Sinds vorige week donderdag koelt Rijkswaterstaat vijf stalen bruggen in Zuid-Holland, die door de hoge temperaturen kunnen uitzetten.