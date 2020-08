Rijkswaterstaat koelt in Zuid-Holland vier bruggen preventief

Vier stalen bruggen in Zuid-Holland worden vanaf donderdagmiddag preventief gekoeld met water in verband met het warme zomerweer. Het gaat om de Merwedebrug Gorinchem, de Spijkenisserbrug, de Brug over de Noord, en de Stadsbrug Dordrecht. Door te koelen wil Rijkswaterstaat het uitzetten van de stalen brugonderdelen door de hoge temperaturen beperken.

Als dit te veel gebeurt, kunnen bruggen niet meer goed open of dicht gaan. „Om dit te voorkomen koelen we bij voortdurende hoge buitentemperaturen de bruggen”, laat de dienst weten. „Hiervoor brengen we met pompen en slangen water op de bruggen.”

Er gelden geen aanvullende verkeersmaatregelen voor weggebruikers. Wel moet het verkeer rekening houden met water op het wegdek. Via tekstkarren wordt het wegverkeer hierover geïnformeerd. Het scheepvaartverkeer kan gewoon doorgang vinden.