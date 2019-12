Rijkswaterstaat waarschuwt mensen dat ze beter niet de weg op kunnen gaan als het niet per se nodig is. Dat heeft alles te maken met de dichte tot zeer dichte mist die in grote delen van het land voorkomt.

Wie toch gaat rijden, moet zijn mistlampen gebruiken. Ook is het verstandig genoeg afstand te houden en de rijstijl aan te passen.

Vroeg in de avond waren er al verschillende ongelukken als gevolg van mist en langzaam rijdend verkeer.