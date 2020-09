‘Rijkswaterstaat berekende risico granulietstort verkeerd’

Rijkswaterstaat heeft een rekenfout gemaakt bij de berekening van het risico van het storten van granuliet in zandwinplas Over de Maas in de gemeente West Maas en Waal. Er zou veel meer van de giftige stof acrylamide vrijkomen dan de dienst zelf berekende, blijkt uit een onderzoek dat deskundigen voor Zembla hebben gedaan. Berekeningen die West Maas en Waal heeft laten doen nadat Zembla de rekenfout had ontdekt, komen op hetzelfde resultaat uit, zegt verantwoordelijk wethouder Ans Mol.

Rijkswaterstaat stort granuliet, een restproduct van weg- en waterbouw, in de plas waaruit zand en grind is gewonnen. Dat gebeurt om de plas minder diep te maken. West Maas en Waal heeft altijd bezwaren gehad tegen het gebruik van granuliet, omdat er acrylamide in zit. Maar de gemeente verloor in juni een kort geding tegen het ministerie van Waterstaat, omdat de rechter vond dat er geen aanwijzingen waren dat er sprake was van onaanvaardbare vervuiling. De rechter baseerde zich onder andere op de becijferingen van Rijkswaterstaat.

De nieuwe berekeningen wijzen uit dat het gehalte aan kankerverwekkend acrylamide ver boven de door Rijkswaterstaat zelf gehanteerde norm uit komt. West Maas en Waal noemt de rekenfout „schokkend” en „ongelooflijk.” De gemeente stapt volgens Mol direct opnieuw naar de rechter om de granulietstort te laten verbieden.

Rijkswaterstaat heeft nog niet gereageerd op de bevindingen van Zembla en de gemeente.