Rijksrecherche onderzoekt lekken Ruinerwold

De Rijksrecherche gaat onderzoeken hoe stukken uit het strafdossier over de zaak-Ruinerwold naar de pers zijn gelekt. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag gezegd. Het onderzoek richt zich op „alle betrokkenen, zowel intern als extern”, aldus een woordvoerder.

Donderdag en vrijdag publiceerde De Telegraaf delen uit het onderzoek. „Het OM heeft tijdens het onderzoek juist uiterste zorgvuldigheid betracht in de bejegening van alle betrokkenen. Deze publicatie doet op grove wijze afbreuk aan de privacy van deze personen. Met het lekken en de publicatie van de stukken worden de slachtoffers opnieuw geslachtofferd.” Hoofdofficier Diederik Greive noemt de gang van zaken onacceptabel.

Donderdag meldde de krant onder meer dat er tweespalt bestaat tussen de vier oudste en de vijf jongste leden van het gezin. Zij zouden het niet met elkaar eens zijn over de aanklacht en beschuldigingen tegenover hun 67-jarige vader Gerrit Jan van D. Documentairemaakster Jessica Villerius werkt aan een documentaire over de zaak. Zij zegt benaderd te zijn door de vier oudste kinderen. Vrijdag schreef De Telegraaf opnieuw over details uit het strafdossier.

Van D. wordt ervan verdacht twee van zijn drie oudste kinderen seksueel te hebben misbruikt, meldde het OM donderdag. Hij wordt –naast het seksueel misbruik– ook verdacht van witwassen en vrijheidsberoving.

Het gezin leidde een teruggetrokken leven in een boerderij in het Drentse Ruinerwold. Half oktober kwam de zaak aan het rollen nadat een 25-jarige zoon enkele keren was opgedoken in een dorpskroeg in Ruinerwold. Toen hij zijn verhaal deed aan de barman schakelde die de politie in.