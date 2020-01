Rijksrecherche onderzoekt dood man Helmond

Onder leiding van het Openbaar Ministerie stelt de Rijksrecherche een onderzoek in naar de dood van een man, die zondagochtend vroeg door de politie in Helmond naar een ziekenhuis is gebracht en daar na reanimatie overleed.

De politie kreeg rond half vier een melding dat een bebloede man naakt door de Zeeltstraat liep. Volgens de agenten ter plaatse maakte de man een verwarde indruk en had hij met spoed hulp nodig. Omdat een ambulance niet snel genoeg beschikbaar was, besloten zij hem zelf naar een ziekenhuis te vervoeren. De man bood toen verzet, aldus de politie.

De Rijksrecherche onderzoekt het incident, omdat de politie er een rol in speelt.