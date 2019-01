Rijksrecherche onderzocht 27 schietincidenten

De Rijksrecherche onderzocht vorig jaar 27 incidenten van politieagenten die tijdens hun werk hebben geschoten. Hierbij waren drie mensen overleden en 26 personen gewond geraakt. Bij één incident vielen drie gewonden.

Het aantal schietincidenten schommelt per jaar. In 2017 zijn 23 incidenten onderzocht, het jaar daarvoor elf meer. In 2017 waren er ook drie dodelijke slachtoffers, twintig mensen raakten gewond. Het jaar daarvoor overleden er vier mensen en raakten er 33 gewond. In 2015 waren er geen doden, 29 mensen raakten gewond.

De Rijksrecherche, een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie, doet altijd onderzoek als agenten hun wapen gebruiken en iemand daarbij gewond raakt of overlijdt. Als het onderzoek is afgerond, beoordeelt het OM of het vuurwapengebruik rechtmatig is geweest.